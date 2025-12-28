МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МЧС предупредили о шторме и лавинной опасности в Сочи

На побережье местами прогнозируются заморозки до −5…−2 °С, что создаст условия для гололедицы.
Владимир Рубанов 28-12-2025 13:03
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press

На побережье Сочи и Сириуса ожидается шторм до 6 баллов с 28 по 30 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На территории от Магри до Веселого высота волн может достигать 4,0-4,5 метров, что представляет собой опасное явление. В портах возможно опасное течение - тягун. Существует риск образования смерчей над морем.

Об опасной погоде в Сочи предупредили и в Гидрометцентре. С 28 по 31 декабря на побережье ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, рассказал RT научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. Гроза будет переходить в мокрый снег, а ветер - усиливаться до 22 м/с.

В высокогорьях Сочи порывы ветра могут достигать 35 м/с. В предгорьях ожидается очень сильный снег. На побережье местами прогнозируются заморозки до −5…−2 °С, что создаст условия для гололедицы.

Кроме того, в горах Сочи, находящихся выше 500 метров над уровнем моря, объявлено экстренное предупреждение о лавинной опасности. С 18:00 28 декабря до 30 декабря в горных районах выше 500 метров сохранится лавиноопасная ситуация. В МЧС призвали соблюдать меры безопасности.

