Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту до 400 метров

Аэропорт Катания действует в режиме максимального красного уровня тревоги.
Владимир Рубанов 28-12-2025 11:49
© Фото: theinformant_x, Х

Вулкан Этна на острове Сицилия вошел в новый период активности. Он выбросил лаву на высоту 400 метров в сопровождении столба дыма и пепла. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

После периода относительного затишья 27 декабря в северо-восточном кратере возобновился выброс лавы, рассказали ученые. Активность быстро нарастала, пока не образовались лавовые потоки высотой от 300 до 400 метров. Одновременно поднялся столб выброса, содержащий пирокластические материалы. Он достиг высоты, превышающей уровень вершины Этны на несколько километров. Потом этот столб был унесен ветром в западном направлении.

По информации научного учреждения, Этна открыла новую фазу активности 24 декабря. На вечер субботы значительные облака затрудняют наблюдение за вулканом. Однако одна из камер зарегистрировала выброс «раскаленного материала».

В сумерки камеры наблюдения зафиксировали сильные вспышки у северо-восточного кратера Этны. Активность вулкана не повлияла на работу аэропорта Катания, который действует в режиме максимального красного уровня тревоги.

