Из-за схода локомотива в Ростовской области задержаны более 20 поездов

Движение временно пустили по соседнему пути.
Владимир Рубанов 28-12-2025 10:26
© Фото: prokutp, Telegram

В Ростовской области из-за схода локомотива задерживаются 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.

На перегоне Кизитеринка - Проточный в 3 часа 35 минут ночи на 28 декабря произошла авария с локомотивом грузового состава. Никто не пострадал. Поезда временно пустили по соседнему пути.

Сейчас идут восстановительные работы на месте схода колесных пар локомотива, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Прокуроры проводят проверку соблюдения норм, регулирующих безопасность движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта.

