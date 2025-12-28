Из-за схода локомотива в Ростовской области задержаны более 20 поездов

В Ростовской области из-за схода локомотива задерживаются 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.

На перегоне Кизитеринка - Проточный в 3 часа 35 минут ночи на 28 декабря произошла авария с локомотивом грузового состава. Никто не пострадал. Поезда временно пустили по соседнему пути.

Сейчас идут восстановительные работы на месте схода колесных пар локомотива, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Прокуроры проводят проверку соблюдения норм, регулирующих безопасность движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта.