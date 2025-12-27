МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ослик Жорик, перевозивший снаряды, переехал в Детский зоопарк в Москве

Контактная площадка детского зоопарка, где поселился ослик, работает ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Сергей Дьячкин 27-12-2025 17:55
© Фото: Telegram/Moscowzoo_official © Видео: Telegram/Moscowzoo_official

Перевозивший снаряды ослик Жорик поселился на контактной площадке в московском детском зоопарке. Об этом Московский зоопарк сообщил в официальном Telegram-канале.

Жорик долгое время жил вместе с 1430-м гвардейским полком в зоне проведения спецоперации. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом. Так, ослик участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды.

«Наш новый подопечный, ослик Жорик, успешно завершил месячный карантин и теперь официально поселился на экспозиции… Приходите знакомиться с добродушным и любопытным Жориком», - говорится в сообщении зоопарка.

В публикации уточняется, что контактная площадка детского зоопарка работает ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. В зоопарке рассказали, что Жорик переехал из зоосада в Вотчине деда Мороза в Великом Устюге. Переезд и адаптацию в Москве Жорик перенес прекрасно. Он вел себя спокойно и с большим достоинством. Теперь его домом станет уютная ферма на территории зоопарка. Он будет жить в соседнем вольере с камерунскими козочками.

В публикации сообщается, что ослика уже заинтересовали его соседи. У него очень любознательный характер. Периодически он заглядывает к соседям и пробует сено прямо из кормушки коз, хотя его кормят точно таким же сеном. Сотрудники зоопарка считают, что хитрый способ познакомиться поближе и привлечь к себе внимание.

#Москва #московский зоопарк #Великий Устюг #козы #ослик #детский зоопарк #1430-й гвардейский полк
