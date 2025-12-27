Шахматист Карлсен оттолкнул камеру после проигрыша Артемьеву на ЧМ

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от российского гроссмейстера Владислава Артемьева. Это произошло в ходе седьмого раунда чемпионата мира по рапиду, проходящего в Дохе. Видео инцидента опубликовала Международная шахматная федерация (FIDE) в соцсети X.

Партия между Карлсеном и Артемьевым завершилась победой россиянина на 29-м ходу. Норвежец, покидая игровой зал, оттолкнул камеру снимавшего его оператора. По итогам семи раундов Артемьев возглавил турнирную таблицу с шестью победами и одной ничьей. Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря - по итогам 13 раундов по швейцарской системе. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу. Общий призовой фонд превышает 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, как пятнадцатилетний москвич Максим Иванников обыграл экс-чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена в рамках онлайн-турнира «Титульный вторник». Знаменитый гроссмейстер играл черными фигурами и потерпел поражение на 33-м ходу.

Тогда же Иванников в разговоре со «Звездой» допустил, что его противник играл не во всю силу и имел меньше мотивации, по сравнению с ним. Юный победитель выбрал более сдержанную тактику, решил играть разменный вариант французской защиты.