Шахматист Карлсен оттолкнул камеру после проигрыша Артемьеву на ЧМ

По итогам семи раундов российский гроссмейстер Владислав Артемьев возглавил турнирную таблицу с шестью победами и одной ничьей.
Сергей Дьячкин 27-12-2025 18:24
© Фото: X/Ankiii_i © Видео: X/Qatar_Tribune, X/Ankiii_i

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от российского гроссмейстера Владислава Артемьева. Это произошло в ходе седьмого раунда чемпионата мира по рапиду, проходящего в Дохе. Видео инцидента опубликовала Международная шахматная федерация (FIDE) в соцсети X.

Партия между Карлсеном и Артемьевым завершилась победой россиянина на 29-м ходу. Норвежец, покидая игровой зал, оттолкнул камеру снимавшего его оператора. По итогам семи раундов Артемьев возглавил турнирную таблицу с шестью победами и одной ничьей. Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря - по итогам 13 раундов по швейцарской системе. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу. Общий призовой фонд превышает 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, как пятнадцатилетний москвич Максим Иванников обыграл экс-чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена в рамках онлайн-турнира «Титульный вторник». Знаменитый гроссмейстер играл черными фигурами и потерпел поражение на 33-м ходу.

Тогда же Иванников в разговоре со «Звездой» допустил, что его противник играл не во всю силу и имел меньше мотивации, по сравнению с ним. Юный победитель выбрал более сдержанную тактику, решил играть разменный вариант французской защиты. 

#в стране и мире #чемпионат #шахматы #норвегия #гроссмейстер #Магнус Карлсен #ФИДЕ #владислав артемьев #Чемпион мира по шахматам
