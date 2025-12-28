Лидер Мьянмы рассказал о «русском следе» в создании статуи Будды в Нейпьидо

Проектированием и строительством мраморной статуи Будды Маравиджая в столице Мьянмы Нейпьидо занимались инженеры, программисты, ученые и техники, которые обучались в России. О «русском следе» в создании скульптуры рассказал и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн в эфире программы «Военная приемка» на «Звезде».

«Проектирование и строительство статуи, а также транспортировку камня мы сразу решили поручить узкой группе специалистов, которые учились у вас, в России. Без них построить такую пагоду было очень сложно», - поделился глава государства.

Статуя весит более пяти тысяч тонн. Практически для каждого этапа строительства специалисты создавали специальные условия. Так, для добычи и перевозки камня были построены канал и новая дорога. Длина одной только вновь построенной трассы - почти 50 километров, при этом масса самого тяжелого камня превышала 1200 тонн.

«Удобнее всего перемещать его (камень - Прим. ред.) по воде, но для этого сначала надо было прорыть канал до реки Иравади, канал длиной более 4500 футов. И если строительством канала занимались военные инженеры, то транспортировку камня я поручил ВМС», - добавил Мин Аун Хлайн.

Он отметил, что всего путь по воде и дорогам составил 317 миль. Везли девять больших камней, то есть столько раз караван проходил этот путь. И только в первый подход были проблемы с колесами, потом все пошло без проблем - даже несмотря на то, что перевозка осуществлялась в сезон дождей.

«Проблем на пути не было, и это настоящее чудо», - сказал глава государства.

Инженеры просчитывали разные варианты возведения скульптуры, но остановились на железных кранах. Подъем был одним из самых тяжелых этапов, подчеркнул и.о. президента. Будду устанавливали частями, которые благодаря точнейшим расчетам соединялись словно пазл.

Будда Маравиджая - центральный объект храмового комплекса, который включает в себя пагоды-молельные дома, убосот (основное сооружение в буддийском монастыре, где размещается главная святыня), фонтаны, озера и парк. Мин Аун Хлайн лично контролировал процесс строительства пагоды.

Напомним, в сентябре прошли двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и исполняющего обязанности главы Мьянмы Мин Аун Хлайна. В рамках рабочий визита в РФ мьянманский лидер принял участие в Международном форуме по атомным и смежным отраслям на территории ВДНХ.