Спасатели подняли затонувшую в Лене машину, в салоне нашли тело ребенка

В районе Промышленный Якутска под лед провалился автомобиль с восемью людьми.
Владимир Рубанов 27-12-2025 10:44
© Фото: spasykt, Telegram © Видео: Служба спасения Республики Саха (Якутия)

Спасатели Якутии и сотрудники МЧС России вытащили на берег затонувшую в реке Лена машину. Внутри нашли тело погибшего ребенка, сообщили в Службе спасения республики. На месте работают водолазы. Всего в операции участвуют 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники.

В районе Промышленный Якутска под лед провалился автомобиль с восемью людьми. Два человека погибли, сообщил ранее СК по региону. Четверо пострадавших, включая водителя, были госпитализированы и сейчас проходят лечение в стационаре.

Экстренные службы ищут тела погибших. Ранее на берегу обнаружили труп мужчины в возрасте около 60 лет. Этот человек, по предварительным данным, выбрался из воды, но погиб. По информации спасательной службы, 27 декабря в Якутске температура опустилась до минус 47 градусов.

МЧС Якутии сообщало, что автомобиль провалился в районе места слива сточных вод в протоке Лены. Пятеро смогли выбраться самостоятельно. Трое, в том числе несовершеннолетний, остались в машине. По данным следователей, это место не предусмотрено для переправы транспорта.

