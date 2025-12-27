Специальные отряды воздушного наблюдения контролируют небо вдоль путей перемещения наших войск. Они сообщают об опасности и прикрывают от удара. Мотострелки 121-го полка группировки войск «Запад» сражаются на берегах реки Оскол на Купянском направлении. Избегая прямых боестолкновений, противник наполняет небо дронами. Самые опасные из них - те, что летят на оптоволокне. На них не действует РЭБ, и ни один индикатор не уведомит об их приближении. И бойцам остается полагаться только на чуткий слух и зоркий глаз.

«У меня и кошка там есть. Не живая, а для оптоволокна. Когда оно высоко летит, чтобы леску закинуть с веревкой, подтянуть к себе и перекусить. Сам додумываешь, чтобы продуктивно работать», - говорит заместитель командира взвода с позывным Ленинград.

Ленинград - один из самых метких стрелков. На его счету десятки сбитых «птиц». Это не только дроны, но и беспилотники самолетного типа. Большая часть из них пытается ударить по путям снабжения наших войск или атаковать машины эвакуации раненых.

Ленинград и его отряд прикрывают других, помогают спасать раненых и не раз сами оказывались под ударом. Но и сегодня они твердо стоят на своих позициях. ВСУ наносят удары снарядами комплекса HIMARS, стараются задеть пехоту кассетными боеприпасами. В такие моменты за дело берутся уже более мощные комплексы ПВО - такие, как этот «Бук-М3».

Комплекс разворачивается практически сразу, как только занимает позицию, ведь цели могут появиться в любой момент. На развертывание уходит несколько секунд.

Зенитчики подчеркивают, что не так важна сама цель - сбить могут любую. Важна скорость работы расчета. Если в воздухе появится вражеская ракета, на ее уничтожение остается не больше полуминуты.

«Главная угроза для наших средств - это те же HIMARS, потому что противник не брезгует применять их против подразделений ПВО. А также различные беспилотные системы. На текущий момент научились их распознавать, уничтожать. Опасность, естественно, они несут, особенно когда применяются массированно в составе комбинированного удара. Но в целом цель доступная, поражаем, работаем», - рассказал начальник расчета комплекса ПВО «Бук-М3» Сокол.

Сокол и его расчет прикрывают войска 20-й армии на Краснолиманском участке фронта. Теряя здесь свои позиции, боевики отчаянно пускают ракеты, стараясь замедлить российское наступление. Однако группировка войск «Запад» планомерно продвигается вперед, теснит и окружает противника.