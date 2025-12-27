Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником. Он отметил, что сотрудники МЧС России всегда находятся на посту и готовы незамедлительно прийти на помощь.

«Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию», - отметил Путин в видеообращении.

Глава государства подчеркнул, что с каждым годом растет техническая оснащенность и уровень подготовки сотрудников МЧС России, нарабатывается опыт и авторитет одной из самых эффективных спасательных структур в мире. По словам президента, за прошедшее время только за рубежами России было проведено более шестисот операций поисково-спасательного и гуманитарного характера.

«Остальные силы МЧС, все его ресурсы и возможности направлены на обеспечение безопасности наших граждан. За эти 35 лет количество спасенных вами жизней без преувеличения исчисляется сотнями тысяч», - добавил российский лидер.

Владимир Путин обратил внимание, что на примерах самоотверженности и профессионализма российских спасателей воспитываются новые поколения специалистов, которые, выразил уверенность президент, будут достойны этого высокого звания в будущем.

Также глава государства поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с наступающим Новым годом. Пожелал их родным и близким здоровья и успехов.

Напомним, День спасателя в России ежегодно отмечают 27 декабря. В этот день 30 лет назад, 27 декабря 1990 года, был создан Российский корпус спасателей, который потом стал называться МЧС России.