На Камчатке спасли туристов, застрявших ночью у Авачинской сопки

Женщина и два ее спутника застряли, направляясь к вулканам.
Владимир Рубанов 26-12-2025 08:44
© Фото: lsv_palana, VK

Спасатели эвакуировали трех туристов, которые застряли по пути к «домашним» вулканам Авачинский и Козельский. Об этом написал на своей странице в соцсетях руководитель ГУ МЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

В 2 часа ночи ему позвонила женщина, сообщил Лебедев. Она рассказала, что вместе с двумя спутниками застряла в районе «Камня», направляясь к вулканам. Туристка просила о помощи в эвакуации. Дежурная бригада из трех человек отправилась туда на вездеходе «Вепрь».

В 03.36 по местному времени туристов нашли, погрузили на борт вездехода и довезли до ближайшей остановки общественного транспорта. Их автомобиль оставили на месте, сообщил министр. Он посоветовал туристам пожалеть спасателей, дождаться улучшения погоды, а пока оставаться дома и смотреть сериалы.

Ранее в Пермском крае отыскали группу отдыхающих, которые поехали на снегоходах на гору Ослянка и не вернулись. Туристы сбились с пути в непогоду, и у них сломались снегоходы.

#в стране и мире #Камчатка #Туристы #спасатели #эвакуация #МЧС России #Авачинская бухта
