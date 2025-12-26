Россия и КНДР начали разработку новых туристических программ

Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы, а также не исключат совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры в будущем. Об этом рассказал РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Работаем над разработкой новых туристических программ. Уверен, дойдет дело и до совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры», - сказал Козлов.

Он отметил, что за прошедшие два года расширилась возможность пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой и Пхеньяном. В 2024 и 2025 годах турпоток из России в КНДР вырос более чем в два раза в сравнении с доковидным периодом.

Уточняется, что в 2025 году ожидается показатель в 7 000 человек, в то время как в 2019 году турпоток из России в КНДР составлял чуть более 1 000 человек. Рост со стороны российских туристов связан с тем, что, кроме горнолыжного курорта Масикрен, открылся прибрежный курорт в Вонсане.

«Учитывая уникальные культурные и природные особенности региона, думаем, что в 2026 году увидим вновь увеличение показателя», - заключил глава Минприроды РФ.

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов в беседе со «Звездой» ранее рассказал о новом курорте Вонсан-Кальма в КНДР и дал собирающимся туда туристам несколько полезных советов.

С его слов, сейчас это направление очень популярно. Эксперт предупредил, что мужчинам необходимо носить брюки и туфли, а женщинам - длинные юбки из уважения к местным традициям. В шортах появляться на публике не стоит.

Стоимость путевки на одного человека составит 145 тысяч рублей, включая трехразовое питание и экскурсии. С собой необходимо брать доллары и евро, причем мелкими купюрами, для того чтобы была сдача, поскольку оплата банковскими картами в КНДР не работает.