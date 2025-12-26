В МВД напомнили о новых правилах пересечения границы РФ для детей

Въезд несовершеннолетних в Россию и выезд из нее с конца января станет возможен только по загранпаспорту. Об этом сообщает миграционная служба МВД РФ.

«С 20 января 2026 года начнут действовать новые правила пересечения государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними россиянами», — говорится в сообщении.

С момента действия новых правил въехать в страну по свидетельству о рождении будет нельзя. В это же время дети старше 14 лет и совершеннолетние россияне по-прежнему смогут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию по внутреннему паспорту.

В ведомстве порекомендовали заранее заняться оформлением загранпаспорта ребенку, если поездка в другую страну запланирована в ближайшее время.

В ноябре появилась информация, что с января 2026 года дети не смогут покинуть Россию без заграничного паспорта. Нововведения призваны пресечь незаконный вывоз несовершеннолетних детей-россиян за рубеж.