Путин предложил Совбезу обсудить использование ИИ в интересах обороны

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности поднял вопрос развития искусственного интеллекта в интересах обороны страны.

«У нас несколько вопросов. Первый - о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», - сказал глава государства.

Ранее на этой неделе первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров провел заседание коллегии Военно-промышленной комиссии России. На повестке дня было внедрение в различные виды вооружений элементов искусственного интеллекта и других цифровых решений. Абсолютным приоритетом Мантуров назвал поставки в войска особо востребованных образцов вооружений и военной техники в необходимых армии объемах.

А накануне перспективы использования искусственного интеллекта на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики обсудил президент Владимир Путин. Российский лидер отметил, что в ближайшее время Россию ждет технологический прорыв, которого еще не знала история. По его мнению, ИИ автоматизирует решение огромного числа задач и в скором будущем сможет заменить работников начальных ступеней.