МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» открыли в Петербурге

Петербургская подземка выпустила специальные жетоны метро, приуроченные к торжественному открытию станций  «Путиловская» и «Юго-Западная».
Ян Брацкий 26-12-2025 18:23
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

В Санкт-Петербурге открыли две новые станции Красносельско-Калининской линии метрополитена. Это «Путиловская» и «Юго-Западная». Движение на новых станциях открыли губернатор Александр Беглов, руководство метрополитена и метростроя Северной столицы. Они же первыми проехали по маршруту новой линии.

«Эти две станции - трудовой подвиг наших метростроителей. Десять километров - туннельный проход, две станции, заложение 55 метров. Наши метростроители со всем справились, они молодцы», - цитирует ТАСС слова Беглова.

Станция «Путиловская» станет пересадочным узлом, который свяжет новую ветку со станцией другой красной линии «Кировский завод». На обеих станциях работают мобильная связь и Интернет.

В честь торжественного события были выпущены специальные жетоны метро. Они появятся в продаже с момента начала пассажирского движения по Красносельско-Калининской линии. Стоимость одного жетона составит 650 рублей. Продаваться памятный сувенир будет во всех кассах подземки.

Напомним, строительство «Путиловской» и «Юго-Западной» началось еще в 2015 году. Сдать объекты строители планировали уже через пять лет, но по различным причинам ввод станций в строй постоянно откладывался. 24 декабря на станциях прошли динамические испытания эскалаторов и были завершены все подготовительные работы.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #метро #беглов #Метрострой
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 