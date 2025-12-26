Станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» открыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге открыли две новые станции Красносельско-Калининской линии метрополитена. Это «Путиловская» и «Юго-Западная». Движение на новых станциях открыли губернатор Александр Беглов, руководство метрополитена и метростроя Северной столицы. Они же первыми проехали по маршруту новой линии.

«Эти две станции - трудовой подвиг наших метростроителей. Десять километров - туннельный проход, две станции, заложение 55 метров. Наши метростроители со всем справились, они молодцы», - цитирует ТАСС слова Беглова.

Станция «Путиловская» станет пересадочным узлом, который свяжет новую ветку со станцией другой красной линии «Кировский завод». На обеих станциях работают мобильная связь и Интернет.

В честь торжественного события были выпущены специальные жетоны метро. Они появятся в продаже с момента начала пассажирского движения по Красносельско-Калининской линии. Стоимость одного жетона составит 650 рублей. Продаваться памятный сувенир будет во всех кассах подземки.

Напомним, строительство «Путиловской» и «Юго-Западной» началось еще в 2015 году. Сдать объекты строители планировали уже через пять лет, но по различным причинам ввод станций в строй постоянно откладывался. 24 декабря на станциях прошли динамические испытания эскалаторов и были завершены все подготовительные работы.