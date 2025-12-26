От сварки до финальной сборки: как работает первый серийный грузовик «БАЗ»

Первый серийный грузовик «БАЗ» торжественно выезжает с конвейера. Так концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» выходит на гражданский рынок тяжелой автомобильной техники.

«Мы лишний раз доказали всем, а самое главное - самим себе, что мы можем даже в непростых условиях, находясь под санкциями, реализовывать очень технологически сложные, инженерно трудноосуществимые проекты на самом высоком уровне», - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

На этом петербургском предприятии реализован полный цикл производства грузовиков - от сварки до финальной сборки. Причем, наладить весь процесс с нуля удалось всего за два года - благодаря финансовой поддержке ПСБ. Содействие диверсификации оборонных предприятий для достижения технологического суверенитета страны - один из приоритетов банка, выдавшего этому концерну льготный кредит на сумму более 8 миллиардов рублей.

«Нам был интересен этот проект, поучаствовать в нем в свете того, что это знаковый проект российского нового грузовика для тяжелых условий, плюс время, когда все остальные иностранные производители ушли, появился вакуум, и нам для наращивания собственного производства нужна новая техника - вот эта техника появилась», - подчеркнул первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.

Инвестиции позволили реализовать весьма смелый, но стратегически важный проект - новый тяжелый грузовик повышенной проходимости создан из российских и белорусских комплектующих. А работать сможет в самых сложных условиях - это уже доказано на испытаниях.

«На Обуховском заводе испытательные камеры для спецтехники от -60 до +60, дожди, песчаные бури - там можно все это моделировать, все машины проходят такие испытания. Мы уверены, что они выдержат все, что необходимо, по мере их эксплуатации во всех регионах РФ», - сказал генеральный директор АО «НПО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

Главное ноу-хау - унифицированная независимая подвеска грузоподъемностью 12 тонн. Она обеспечивает повышенную проходимость и плавность хода.

«Подвеска уникальная, такой нет, за основу мы взяли наработки "БАЗ" - редукторная часть, бортовая. Она уже зарекомендовала себя на военных машинах своей надежностью, и на базе этого мы ее облегчили, унифицировали и создали нашу подвеску», - заявил главный конструктор АО «Романов» Дмитрий Лебедев.

Взяв за основу шасси военной спецтехники Брянского автомобильного завода, здесь удалось создать современный мощный грузовик. Он, вероятно, будет востребован во многих секторах нашей экономики.

Для этих грузовиков разработано пять типов кабин - от длинных и высоких с двумя спальными местами до стандартных коротких. К тому же, все они изначально идут в максимальной комплектации - с датчиками света и дождя, теплые и комфортные.

Пока на этой линии собирают по два автомобиля в день, но когда производство выйдет на полную мощность, планируется выпускать с конвейера 1400 машин за год. И не только для внутреннего рынка, но и на экспорт - известно, что интерес к новым российским грузовикам уже проявили в Объединенных Арабских Эмиратах.