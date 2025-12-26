МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты орудий «Мста-Б» уничтожили дроноводов ВСУ на Сумском направлении

Удар нанесли артиллеристы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Север».
26-12-2025 18:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты буксируемых 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Север».

Уточняется, что удар 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами наносился на Сумском направлении. При этом артиллеристы работали в тесной связке с российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что войска ежесуточно двигаются вперед, оттесняя врага от государственной границы. Это необходимо для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности мирного населения приграничных регионов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что расчеты 122-миллиметровых орудий Д-30 поразили опорный пункт ВСУ в Сумской области. В МО РФ подчеркнули, что огневое воздействие позволило подавить активность ВСУ на участке линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #Мста #группировка "север"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 