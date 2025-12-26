Минобороны России сообщает об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты буксируемых 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Север».

Уточняется, что удар 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами наносился на Сумском направлении. При этом артиллеристы работали в тесной связке с российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов.

В российском оборонном ведомстве отметили, что войска ежесуточно двигаются вперед, оттесняя врага от государственной границы. Это необходимо для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности мирного населения приграничных регионов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что расчеты 122-миллиметровых орудий Д-30 поразили опорный пункт ВСУ в Сумской области. В МО РФ подчеркнули, что огневое воздействие позволило подавить активность ВСУ на участке линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.