В Москве простились с погибшими при взрыве полицейскими

Московские полицейские проводили в последний путь двух своих коллег, погибших при взрыве на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД. Илью Климанова и Максима Горбунова похоронят с воинскими почестями.

«Несколько тысяч сотрудников и жителей города пришли проститься со своими товарищами», - говорится в сообщении ведомства.

Оба погибших сотрудника родились в подмосковном Ступино. Илья Климанов - 1 августа 2001 года, а Максим Горбунов - 11 февраля 2000 года. У него остались жена и маленькая дочь. Оба были в звании лейтенантов. Известно, что они учились в одной школе и мечтали о службе в органах.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве. Сотрудники ДПС Климанов и Горбунов попытались задержать подозрительного человека возле их служебного автомобиля. В этот момент произошел взрыв. Погибли полицейские и еще один человек, находившийся рядом.