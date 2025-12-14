МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Потомок Романовых после СВО стал заниматься развитием беспилотников

Гавриил Дорошин получил орден Мужества, как он сам это объясняет, и за период ополчения, и за участие в специальной военной операции.
Гоар Хачатурян 26-12-2025 12:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Гавриил Дорошин, ветеран ополчения «Русской весны» и СВО, кавалер ордена Мужества, известен не только своими заслугами перед Отечеством, но и своим происхождением. Прямой потомок Романовых рассказал о том, как поехал воевать за Донбасс, а также о роли БПЛА в современном бою в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Когда начался Майдан, для меня встал очень острый вопрос: смогу ли я называть себя русским заграницей, если не приму участие или хотя бы не помогу защищать Донбасс», - поделился он.

В июне 2015 года Дорошин отправился добровольцем в Донбасс, практически сразу после учений попал на передовую, где впоследствии служил в разведывательной роте. В 2017 году вернулся во Францию. С началом СВО и распространением русофобских настроений на Западе вновь поехал в Россию, но уже насовсем.

«Общезападный русофобский нарратив - я понял, что уже мне там (во Франции - Прим. ред.) не место. И у меня есть боевой опыт - было бы очень жалко не использовать его. Поэтому я принял решение, что мы уезжаем обратно, я иду на СВО, а жена у меня была уже в Донбассе, дома», - вспоминает Дорошин.

Орден Мужества он получил, как он сам это объясняет, и за период ополчения, и за участие в специальной военной операции. Сначала он служил в разведке, затем был штурмовиком, а в итоге был создан отряд беспилотников «Буревестник», где Дорошин стал заместителем командира по боевой работе.

В полку работают исключительно посредством беспилотных систем разного вида: дальняя разведка, ударные БПЛА. И ни одного артиллериста, подчеркнул гость программы. Теперь Дорошин уже не служит в «Буревестнике», но продолжает свое дело на «гражданке» - занимается развитием и эксплуатацией беспилотников и их применением на передовой.

Гавриил Дорошин - прямой потомок Николая I. Его старшая дочь, великая княжна Мария Николаевна, является прабабушкой Дорошина в восьмом поколении по материнской линии. Кроме того, он связан с французской императорской семьей через мужа Марии Николаевны, который был внуком Жозефины Богарне, супруги Наполеона Бонапарта. Родился в Марселе, вырос в Лионе, но после вооруженного конфликта в Донбассе и участия в специальной военной операции принял решение переехать в Россию.

