Ксения Шойгу рассказала о новогодней миссии фонда «Орион»

Новогодняя миссия является традиционной, уже почти пять лет председатель Попечительского совета Фонда гуманитарных инициатив «Орион» Ксения Шойгу вместе с командой доставляют подарки детям в разные регионы России. Подробнее об этом она рассказала в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Мы, конечно, везем сладкие подарки большому количеству детей - порядка 1 500 у Ивана Ивановича (Иван Охлобыстин - актер, член Попечительского совета "Ориона". - Прим. ред.), около 1 500 привезла я, 200 мы вручили лично, еще какое-то количество разошлось просто по школам», - поделилась Ксения Шойгу.

Она рассказала, что важно было посетить и спортивные школы в Курской области, инициативы которых поддерживает «Орион». И видны результаты - дети, которые там занимаются, уже участвуют в большом количестве мероприятий.

«Один из участников должен победить на соревнованиях - по крайней мере, мы желаем ему удачи, - и тогда он войдет в юниорскую сборную, что для нас является большим результатом совместной работы», - поделилась Шойгу.

Помимо всего прочего, фонд обеспечивает детей всем необходимым спортивным оборудованием, чтобы занятия проходили продуктивно. Дети получили форму, велосипеды, инвентарь для плавания и многое другое.

Напомним, фонд «Орион» и председатель его Попечительского совета Ксения Шойгу привезли детям из Курской области подарки перед Новым годом. Всего полторы тысячи сладких презентов. В Донецкую Народную Республику поздравлять детей перед праздниками ездил актер Иван Охлобыстин.