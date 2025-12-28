МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ксения Шойгу рассказала о новогодней миссии фонда «Орион»

Помимо сладких подарков, дети в спортивных школах получили необходимое оборудование.
Гоар Хачатурян 26-12-2025 10:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новогодняя миссия является традиционной, уже почти пять лет председатель Попечительского совета Фонда гуманитарных инициатив «Орион» Ксения Шойгу вместе с командой доставляют подарки детям в разные регионы России. Подробнее об этом она рассказала в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Мы, конечно, везем сладкие подарки большому количеству детей - порядка 1 500 у Ивана Ивановича (Иван Охлобыстин - актер, член Попечительского совета "Ориона". - Прим. ред.), около 1 500 привезла я, 200 мы вручили лично, еще какое-то количество разошлось просто по школам», - поделилась Ксения Шойгу.

Она рассказала, что важно было посетить и спортивные школы в Курской области, инициативы которых поддерживает «Орион». И видны результаты - дети, которые там занимаются, уже участвуют в большом количестве мероприятий.

«Один из участников должен победить на соревнованиях - по крайней мере, мы желаем ему удачи, - и тогда он войдет в юниорскую сборную, что для нас является большим результатом совместной работы», - поделилась Шойгу.

Помимо всего прочего, фонд обеспечивает детей всем необходимым спортивным оборудованием, чтобы занятия проходили продуктивно. Дети получили форму, велосипеды, инвентарь для плавания и многое другое.

Напомним, фонд «Орион» и председатель его Попечительского совета Ксения Шойгу привезли детям из Курской области подарки перед Новым годом. Всего полторы тысячи сладких презентов. В Донецкую Народную Республику поздравлять детей перед праздниками ездил актер Иван Охлобыстин.

#дети #Курская область #наш эксклюзив #ксения шойгу #новогодние подарки #фонд «Орион»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 