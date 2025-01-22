Штурмовики миной взорвали дом с боевиками на Южно-Донецком направлении

Сахалинские штурмовики группировки войск «Восток» уничтожили командный пункт украинских боевиков на Южно-Донецком направлении спецоперации.

Отряд националистов закрепился в трехэтажном здании. Подойти к нему вплотную у штурмовиков не получалось. На крыше засел пулеметный расчет. Командир с позывным Мир подобрался к зданию и огнем из противотанкового гранатомета РПГ-7В уничтожил стрелков на крыше.

После этого наши бойцы забросили в дом противотанковую мину. Мощный взрыв сложил здание в считаные секунды, похоронив под обломками около десятка боевиков ВСУ.

«Это было единственное место, где они держались. Там был подвал и сильно защищенное место. Но мы его тоже взяли благодаря нашему командиру. Он нас вдохновлял и подталкивал. Не без его участия группа справилась с задачей», - рассказал военнослужащий штурмовой группы с позывным Шаман.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, бойцы штурмовой группы, включая командира, представлены к государственным наградам.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.