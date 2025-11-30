МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фон дер Ляйен заявила о прогрессе в переговорах лидеров ЕС по Украине

Европа должна представить свои предложения на этой неделе.  
Дима Иванов 02-12-2025 04:06
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Globallookpress

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительном прогрессе в переговорах европейских лидеров по урегулированию конфликта на Украине после визита Владимира Зеленского в Париж. Об этом она написала в соцсети X, подчеркнув конструктивный характер дискуссий с французским президентом Эммануэлем Макроном и другими спонсорами Киева.

«Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе», - сообщила фон дер Ляйен в своем посте.

По ее словам, разговоры касались ключевых аспектов, включая гарантии безопасности для Киева и координацию с союзниками, такими как Великобритания, Германия, Польша, Италия, Норвегия, Финляндия, Дания и Нидерланды. В переговорах также участвовали глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

Визит Зеленского в Париж стал частью кампании по попытке изменить условия плана по урегулированию украинского конфликта. Елисейский дворец подтвердил, что обсуждения фокусировались на пересмотре американского плана по миру.

Ранее бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предложил заключить мирное соглашение с Россией без «полной победы».

#в стране и мире #Европа #эммануэль макрон #Владимир Зеленский #Урсула фон дер Ляйен #план Трампа по Украине
