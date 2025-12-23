Трамп подарил президенту Казахстана ключ от Белого дома и бейсболку

Президент США Дональд Трамп передал Касым-Жомарту Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку со своим автографом. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

Американский президент передал подарки для казахстанского коллеги на встрече с послом этой страны в США. Трамп охарактеризовал руководителя Казахстана как «прекрасного человека и опытного государственного деятеля».

Токаев посетил Вашингтон с рабочим визитом в начале ноября и провел переговоры с Трампом. Тогда в Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия - США» в формате «5+1». В нем участвовали лидеры Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии.

Визит завершился большим пакетом двусторонних экономических соглашений и присоединением Казахстана к Соглашениям Авраама. Президент Токаев во время встречи назвал главу Белого дома великим государственным деятелем, посланным Америке свыше. До этого Астана и Вашингтон обсуждали проблему торговых пошлин.