Создатель Call of Duty Винс Зампелла разбился на Ferrari в Калифорнии

Известный разработчик видеоигр Винс Зампелла погиб в воскресенье в результате автокатастрофы на шоссе в Калифорнии. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Зампелла - признанная фигура в индустрии. Его коллеги в своем заявлении назвали влияние 55-летнего разработчика на мир видеоигр «глубоким и далеко идущим». Он руководил созданием серий игр Call of Duty, Titanfall и Star Wars Jedi, а также разрабатывал Medal of Honor: Allied Assault, Apex Legends и Battlefield 6.

Кроме того, Зампелла занимал должность ведущего игрового дизайнера в студии 2015 Inc., был сооснователем Infinity Ward и Respawn Entertainment. Он также возглавлял лос-анджелесское подразделение DICE.

Авария случилась на извилистой дороге к северу от Лос-Анджелеса в горах Сан-Габриэль. Ferrari съехал с шоссе сразу после выезда из туннеля и врезался в бетонное ограждение. Пассажира выбросило из машины.

Зампелла был за рулем. Он оказался заблокирован в загоревшемся автомобиле и скончался на месте происшествия. Пассажир умер в больнице. Информация о его личности пока не разглашается.