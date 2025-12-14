МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Создатель Call of Duty Винс Зампелла разбился на Ferrari в Калифорнии

Погиб также пассажир автомобиля. Его имя не называется.
Владимир Рубанов 23-12-2025 08:55
© Фото: Deantak, wikipedia.org, creativecommons.org, CC BY 4.0

Известный разработчик видеоигр Винс Зампелла погиб в воскресенье в результате автокатастрофы на шоссе в Калифорнии. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Зампелла - признанная фигура в индустрии. Его коллеги в своем заявлении назвали влияние 55-летнего разработчика на мир видеоигр «глубоким и далеко идущим». Он руководил созданием серий игр Call of Duty, Titanfall и Star Wars Jedi, а также разрабатывал Medal of Honor: Allied Assault, Apex Legends и Battlefield 6.

Кроме того, Зампелла занимал должность ведущего игрового дизайнера в студии 2015 Inc., был сооснователем Infinity Ward и Respawn Entertainment. Он также возглавлял лос-анджелесское подразделение DICE.

Авария случилась на извилистой дороге к северу от Лос-Анджелеса в горах Сан-Габриэль. Ferrari съехал с шоссе сразу после выезда из туннеля и врезался в бетонное ограждение. Пассажира выбросило из машины.

Зампелла был за рулем. Он оказался заблокирован в загоревшемся автомобиле и скончался на месте происшествия. Пассажир умер в больнице. Информация о его личности пока не разглашается.

#авария #Калифорния #Call of Duty #ДТП #видеоигры #Винс Зампелла
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 