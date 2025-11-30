Задержанный за серию убийств в Подмосковье актер сознался в новом преступлении

Несостоявшийся актер и подозреваемый в причастности к серии убийств молодых девушек в Московской области Алексей Гаськов дал новые признательные показания. В материалах дела появились сведения о преступлении в отношении 17-летней падчерицы - дочери его супруги, сообщает 360.ru.

Гаськов является основным подозреваемым в совершении серии убийств минимум десяти девушек на территории Московской и Новосибирской областях в период с июля по ноябрь 2002 года. Задержать его удалось только спустя более чем 20 лет - в январе 2025-го.



Жена подозреваемого рассказала, что узнала об изнасиловании мужем ее дочери только от представителей следствия.

«Мне следователь рассказывала про все его преступления. Я об этом ничего не знала. Дочь мне тоже ничего не говорила <...>, он писал, что Вика на него наговаривает, но я больше верю дочери. Я у нее спрашивала, почему она сразу не сказала, что произошло, но она не отвечает», - приводит телеканал слова женщины.

Гаськов родом из Бердска в Новосибирской области. Живя в Москве, он проходил платные курсы актерского мастерства и дружил с осужденным на пожизненный срок бердским маньяком Михаилом Юдиным. Кроме этого, он имеет судимость за изнасилование 11-летней девочки, которую заразил венерологическим заболеванием.