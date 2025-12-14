МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Писториус заявил, что не верит в якобы возможную войну РФ с НАТО

Глава немецкого военного ведомства считает, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы «разрушить НАТО изнутри, поставив под сомнение его единство»
Виктория Бокий 23-12-2025 01:23
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

Глава Минобороны Германии Борис Писториус не верит в сценарий якобы возможного нападения России на страны НАТО. Об этом он сказал в интервью газете Zeit.

Писториус подчеркнул, что Россия «не стремится вести полномасштабную войну против НАТО». В это же время он не исключил, что Москва может ослабить альянс иным способом.

По данным RT, глава немецкого военного ведомства считает, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы «разрушить НАТО изнутри, поставив под сомнение его единство». Он утверждает, что Москва стремится «заставить американцев отступить» с европейского континента.

Ранее Писториус заявлял, что война между НАТО и Россией может начаться и идти до конца 2029 года. Он сообщал, что прежде Запад всегда утверждал, что конфликт может произойти в 2029-м, но теперь некоторые военные историки считают, что лето 2025 года было «последним мирным летом».

В МИД РФ отреагировали на заявление военного министра ФРГ о войне России с НАТО. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала эти слова несомненным доказательством того, кто является агрессором. В Кремле тоже прокомментировали заявление Писториуса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из европейских стран все чаще звучит милитаристская риторика. Он добавил, что в России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО.

#Россия #НАТО #ФРГ #Минобороны ФРГ #борис писториус
