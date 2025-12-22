В Норильске младенец умер от голода, пока его мать была в гостях

Жительница Норильска оставила четверых детей одних на несколько суток. Пятимесячный мальчик умер от голода, еще двое детей попали в больницу, сообщили в Следственном комитете.

Мать детей арестовали. 35-летнюю местную жительницу обвиняют по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».

Следствие сообщило, что с 14 по 17 декабря женщина ушла из дома к своему знакомому. Без присмотра и еды в квартире на улице Бегичева остались дочери 15 лет, двух и одного года, а также пятимесячный сын.

Младенец скончался от истощения из-за длительного голодания. Старшую дочь отдали в социальный приют для детей.

При осмотре в доме не нашли продуктов питания в холодильнике. Следователи намерены также оценить работу органов системы профилактики.