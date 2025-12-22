МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Норильске младенец умер от голода, пока его мать была в гостях

Еще двое детей попали в больницу.
Владимир Рубанов 22-12-2025 09:05
© Фото: krksledkom, Telegram © Видео: krksledkom, Telegram

Жительница Норильска оставила четверых детей одних на несколько суток. Пятимесячный мальчик умер от голода, еще двое детей попали в больницу, сообщили в Следственном комитете.

Мать детей арестовали. 35-летнюю местную жительницу обвиняют по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».

Следствие сообщило, что с 14 по 17 декабря женщина ушла из дома к своему знакомому. Без присмотра и еды в квартире на улице Бегичева остались дочери 15 лет, двух и одного года, а также пятимесячный сын.

Младенец скончался от истощения из-за длительного голодания. Старшую дочь отдали в социальный приют для детей.

При осмотре в доме не нашли продуктов питания в холодильнике. Следователи намерены также оценить работу органов системы профилактики.

#в стране и мире #дети #Красноярский край #Уголовное дело #Норильск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 