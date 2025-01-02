Умер бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис

Полковник Советской армии и бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис скончался в возрасте 74 лет. Его дочь Ирина Алкснис написала об этом в его телеграм-канале «Черный полковник».

«Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался», - говорится в публикации.

По словам дочери, 30 декабря у Виктора Алксниса случился геморрагический инсульт. Он впал в кому и провел там последние три дня. Она поблагодарила врачей за то, что они сделали что могли и помогли родным справиться с горем.