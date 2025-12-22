Турецкие парламентарии подрались во время голосования за бюджет на 2026 год

В Турции во время голосования в Генеральной ассамблее по бюджету на 2026 год и закону об окончательном расчете за 2024 год между депутатами возникла драка. В конечном итоге парламент принял бюджет.

Заместитель председателя фракции CHP Мурат Эмир напал на депутата AK Party Мустафу Варанка. Конфликт вскоре перерос в массовую драку, в которой участвовали другие парламентарии обеих партий.

Благодаря вмешательству коллег драка прекратилась. Несмотря на инцидент, законопроект о бюджете центрального правительства на 2026 год и законопроект об окончательном отчете за 2024 год были приняты: 320 депутатов проголосовали «за», 249 — «против».

В турецком парламенте уже происходил подобный инцидент в 2022 году. Тогда потасовка продлилась около десяти минут, из-за чего было принято решение о прерывании заседания.