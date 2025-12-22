МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Турецкие парламентарии подрались во время голосования за бюджет на 2026 год

Конфликт перерос в массовую драку, в которой участвовали другие парламентарии обеих партий.
Дарья Ситникова 22-12-2025 05:50
© Фото: IMAGO, Thaer Ganaim apaimages, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В Турции во время голосования в Генеральной ассамблее по бюджету на 2026 год и закону об окончательном расчете за 2024 год между депутатами возникла драка. В конечном итоге парламент принял бюджет.

Заместитель председателя фракции CHP Мурат Эмир напал на депутата AK Party Мустафу Варанка. Конфликт вскоре перерос в массовую драку, в которой участвовали другие парламентарии обеих партий.

Благодаря вмешательству коллег драка прекратилась. Несмотря на инцидент, законопроект о бюджете центрального правительства на 2026 год и законопроект об окончательном отчете за 2024 год были приняты: 320 депутатов проголосовали «за», 249 — «против».

В турецком парламенте уже происходил подобный инцидент в 2022 году. Тогда потасовка продлилась около десяти минут, из-за чего было принято решение о прерывании заседания.

#в стране и мире #голосование #Турция #Драка #депутаты #Парламент #Бюджет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 