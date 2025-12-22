МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков рассказал о вопросах, которые ему не понравились на «Итогах года»

Он отметил, что в его понимании возможность задать президенту любой вопрос предполагает, что каждый захочет спросить «что-то действительно глубокое».
Дарья Ситникова 22-12-2025 05:30
© Фото: Hao Jianwei, XinHua, Globallookpress

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не все вопросы на «Итогах года» с президентом России Владимиром Путиным имели глубину. Сказал он, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Я конкретно не буду говорить», - сказал Песков, отметив, что он делает выводы исходя из личного мнения.

С его слов, «какие-то вопросы показались не столь глубокими». В его понимании, возможность задать президенту любой вопрос предполагает, что каждый захочет спросить «что-то действительно глубокое». Однако так сделали не все, отметил Песков.

«Но кто-то это действительно сделал, было очень много интересных (вопросов, - Прим.ред)», - заключил представитель Кремля.

Ежегодное мероприятие прямая линия проводится на протяжении практически 24 лет. Во время нее глава государства отвечает на самые важные вопросы населения и мирового сообщества. Первый такой эфир состоялся 24 декабря 2001 года.

Прямая линия не проводилась в 2004, 2012 и 2022 годах. Владимир Путин провел 18 таких мероприятий в качестве президента России и четыре - в качестве председателя правительства РФ. В этом году президент отвечал на вопросы 19 декабря, и заняло почти 4,5 часа.

