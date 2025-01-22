Два человека погибли в ходе массовой стрельбы в школе Нэшвилла

Учащийся открыл стрельбу в средней школе американского Нэшвилла, штат Теннесси, погибла одна студентка, еще одна пострадала, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию. Стрелок после случившегося погиб, выстрелив себе в голову.

«Полиция Нэшвилла сообщила, что подросток, вооруженный пистолетом, произвел несколько выстрелов в кафетерии средней школы Антиох примерно в 11:09 утра», - говорится в публикации.

Причины произошедшего устанавливаются, на данный момент мотивы стрелка неизвестны. Школа временно закрыта для проведения расследования, сообщили в школьном округе. Уточняется, что пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии.

Ситуацию прокомментировал губернатор штата Билл Ли, который выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов. Он присоединяется к молитвам жителей Теннесси, говорится в сообщении Ли.