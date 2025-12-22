Под Магаданом спасатели эвакуировали лыжника, сломавшего ногу на сопке

Спасатели эвакуировали на снегоходе лыжника, который сломал ногу на сопке под Магаданом. Об этом сообщил Пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.

«Во время лыжного туристического похода по Марчеканской сопке, в районе "Купола", один из лыжников, спускаясь с сопки, упал», - указано в материале.

Уточняется, что при падении мужчина ударился ногой о камень, из-за чего не смог самостоятельно передвигаться. Его эвакуировали на снегоходе.

Лыжника доставили к подножию сопки, где его передали врачам, после чего госпитализировали в травматологическое отделение Магаданской областной больницы. Как выяснилось, у пострадавшего чрезвертельный перелом левого бедра. Сейчас ему здоровью ничего не угрожает.