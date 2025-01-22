В Умани на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Мощные взрывы прогремели в городе Умань в Черкасской области Украины. Одновременно с этим звучали сирены воздушной тревоги.

«Умань, Черкасская область - снова взрывы», - говорится в Telegram-канале телеканала ТСН.

Также воздушную тревогу объявляли в Киевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Удары по украинской энергетической инфраструктуре наносятся с октября 2022 года, после атаки киевского режима на Крымский мост, в результате чего погибли люди. Российские спецслужбы установили, что к теракту причастно СБУ.

Удары наносятся высокоточным оружием и только по военным целям, энергетическому сектору, объектам военного управления и связи.