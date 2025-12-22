В Лионе произошел мощный взрыв на химическом заводе

Во французском городе Лион четыре человека получили травмы из-за взрыва на химическом заводе Elkem Silicones. Об этом сообщило агентство AFP.

«По меньшей мере четыре человека получили ранения, трое из них - серьезные, их состояние угрожает жизни», - сказано в материале.

По предварительным данным, взрыв произошел в лаборатории из-за водорода. В данный момент нет риска токсического воздействия на население.

На место происшествия прибыли около 100 пожарных. Людям рекомендуется избегать этой зоны и оставаться дома. В этом районе перекрыли основную дорогу вместе с железнодорожными и речными путями.

В компании Elkem заявили о проведении расследования для выяснения точных обстоятельств взрыва. Также представитель префекта по вопросам обороны и безопасности Антуан Герен находится на оперативном командном пункте вместе с мэром Сен-Фонса Кристианом Дюшеном.

Это не первый инцидент на предприятии. В 2016 году в нем произошел мощный пожар из-за которого погиб сотрудник.