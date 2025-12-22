Al Jazeera: женщина с ребенком погибли после обстрела Алеппо

Женщина и ребенок погибли в Алеппо на севере Сирии после очередного обстрела. По данным телеканала Al Jazeera, к инциденту причастны курские вооруженные формирования. На месте прилета снаряда до сих пор полыхает пожар, спасатели пытаются потушить огонь. Между курдскими формированиями и сирийским военными завязались бои на окраинах кварталов Шейх-Масуд и Ашрафия. Также поступают сообщения о блокировании трассы Газиантеп - Алеппо из-за обстрелов.

В конце октября официальный Дамаск обвинил курдские формирования в минометных обстрелах армейских блокпостов в пригородах Алеппо. В результате этих действий погибли и пострадали военные и мирные жители, разрушены и повреждены их дома. Курды все обвинения отвергают, заявляя, что их формирований в Алеппо и его пригородах нет с 1 апреля, когда были подписаны соответствующие соглашения.

Напомним, после смены власти в Сирии районы Шейх-Масуд и Ашрафия в Алеппо остались под контролем курдских формирований. В апреле они начали выводить свои войска, однако до сих пор стороны обвиняют друг друга в подобных инцидентах.