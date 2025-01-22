Байден пообещал Трампу молиться о процветании США

Экс-президент США Джо Байден в письме новому главе Белого дома Дональду Трампу написал, что будет молиться о процветании Соединенных Штатов на ближайшие четыре года. Об этом сообщил Fox News.

В послании к новому американскому президенту Байден также пожелал Дональду Трампу и его семье всего наилучшего в предстоящие четыре года.

«Я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в ближайшие четыре года. Американский народ - и люди по всему миру - смотрят на этот дом (Белый дом. - Прим. ред.) на постоянство в неизбежные бури истории, и я молюсь о том, чтобы в ближайшие годы наступило время процветания, мира и благодати для нашей нации», - цитирует телеканал письмо Байдена.

Помимо добрых пожеланий, экс-глава Белого дома также попросил Бога «благословить и направить» нового президента США так, как «благословлял и направлял страну с момента ее основания».