МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден пообещал Трампу молиться о процветании США

Экс-глава Белого дома также пожелал семье Трампа всего самого лучшего в ближайшие четыре года.
Виктория Бокий 2025-01-22 22:28:13
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press

Экс-президент США Джо Байден в письме новому главе Белого дома Дональду Трампу написал, что будет молиться о процветании Соединенных Штатов на ближайшие четыре года. Об этом сообщил Fox News.

В послании к новому американскому президенту Байден также пожелал Дональду Трампу и его семье всего наилучшего в предстоящие четыре года.

«Я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в ближайшие четыре года. Американский народ - и люди по всему миру - смотрят на этот дом (Белый дом. - Прим. ред.) на постоянство в неизбежные бури истории, и я молюсь о том, чтобы в ближайшие годы наступило время процветания, мира и благодати для нашей нации», - цитирует телеканал письмо Байдена.

Помимо добрых пожеланий, экс-глава Белого дома также попросил Бога «благословить и направить» нового президента США так, как «благословлял и направлял страну с момента ее основания».

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #Джо Байден #Вашингтон #президент США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 