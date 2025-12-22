МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, экстренно сел в Ашхабаде

Самолет приземлился с одним выключенным двигателем, посадка прошла благополучно.
Ян Брацкий 22-12-2025 20:00
© Фото: Soeren Stache dpa Global Look Press

В аэропорту Ашхабада совершил вынужденную посадку пассажирский самолет одной из российских авиакомпаний. Воздушное судно совершало рейс из Дубая в Екатеринбург.

Как пишет ТАСС, со ссылкой на данные перевозчика, причиной стало расхождение показаний по уровню топлива. Согласно инструкции, командир экипажа выключил «проблемный» двигатель и посадил лайнер на ближайшем аэродроме. Посадка прошла благополучно.

Сейчас авиакомпания готовит резервный борт, чтобы забрать застрявших в Ашхабаде туристов и доставить их в пункт назначения. О количестве пассажиров на борту и других подробностях инцидента не сообщается.

