Самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, экстренно сел в Ашхабаде

В аэропорту Ашхабада совершил вынужденную посадку пассажирский самолет одной из российских авиакомпаний. Воздушное судно совершало рейс из Дубая в Екатеринбург.

Как пишет ТАСС, со ссылкой на данные перевозчика, причиной стало расхождение показаний по уровню топлива. Согласно инструкции, командир экипажа выключил «проблемный» двигатель и посадил лайнер на ближайшем аэродроме. Посадка прошла благополучно.

Сейчас авиакомпания готовит резервный борт, чтобы забрать застрявших в Ашхабаде туристов и доставить их в пункт назначения. О количестве пассажиров на борту и других подробностях инцидента не сообщается.