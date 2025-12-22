МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-тренер «Спартака» Станкович возглавил «Црвену Звезду»

Последним местом работы серба стал московский «Спартак», соглашение с которым Деян Станкович расторг по соглашению сторон в начале ноября.
Ян Брацкий 22-12-2025 19:16
© Фото: Edgar Breshchanov Global Look Press

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович возглавил белградскую «Црвену Звезду». О назначении сообщает пресс-служба команды.

«Футбольный клуб "Црвена Звезда" сообщает, что новым тренером нашего клуба стал Деян Станкович», - говорится в заявлении.

Срок соглашения с сербом не называется. Сейчас «Црвена Звезда» с 45-ю очками в активе занимает второе место в турнирной таблице и на один балл отстает от лидирующего «Партизана». Напомним, Станкович уже стоял у руля «Црвены Звезды» с 2019 по 2022 годы. За этот срок специалист трижды выиграл чемпионат Сербии и завоевал два кубка страны.

С мая 2024 по ноябрь 2025 года Станкович возглавлял московский «Спартак». Сотрудничество было расторгнуто по обоюдному согласию сторон из-за неубедительных результатов «красно-белых». За время работы в «Спартаке» серб отличился излишне экспрессивным поведением, успев получить шесть желтых карточек. В послужном списке Деяна Станковича также итальянская «Сампдория» и венгерский «Ференцварош».

#Спорт #Сербия #Футбол #Спартак #Црвена Звезда #деян станкович
