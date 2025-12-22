МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Британский музыкант Крис Ри умер на 75-м году жизни

Музыкант умер в больнице в окружении родных и близких.
Ян Брацкий 22-12-2025 18:50
© Фото: Oliver GutfleischimageBROKER.com imageBROKER.com Global Look Press

Британский музыкант и композитор Кристофер (Крис) Ри ушел из жизни в возрасте 74 лет. О смерти артиста сообщили его родные и близкие.  

«С огромной грустью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса», - говорится в сообщении, которое распространила The Guardian.

В качестве причины смерти музыканта указывается непродолжительная болезнь. Ри умер мирно в больнице рано утром. В этот момент рядом находились самые близкие люди, отмечает издания.

Певец Крис Ри широко известен своими хитами, в их числе Driving Home For Christmas. Пик его популярности пришелся на конец 80-х - начало 90-х годов.

#музыка #Великобритания #Трагедия #крис ри
