Британский музыкант Крис Ри умер на 75-м году жизни

Британский музыкант и композитор Кристофер (Крис) Ри ушел из жизни в возрасте 74 лет. О смерти артиста сообщили его родные и близкие.

«С огромной грустью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса», - говорится в сообщении, которое распространила The Guardian.

В качестве причины смерти музыканта указывается непродолжительная болезнь. Ри умер мирно в больнице рано утром. В этот момент рядом находились самые близкие люди, отмечает издания.

Певец Крис Ри широко известен своими хитами, в их числе Driving Home For Christmas. Пик его популярности пришелся на конец 80-х - начало 90-х годов.