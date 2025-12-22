Умер сыгравший в «Прослушке» актер Джеймс Рэнсон

Американский актер Джеймс Рэнсон, известный по роли Зигги Соботки в сериале «Прослушка», ушел из жизни в возрасте 46 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, причиной смерти голливудского актера стало самоубийство. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Рэнсон умер в пятницу, 19 декабря.

Сообщается, что на психическое состояние актера сильно повлияло пережитое в детстве насилие. Также у него были алкогольная и наркотическая зависимости.

Напомним, Рэнсон начал строить свою актерскую карьеру в 2001 году. Зрителям он запомнился ролями в известных американских хоррорах и криминальных драмах, среди которых «Выпускной», «Черный телефон» и «Оно-2» по мотивам романа Стивена Кинга.