МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам напомнили о предстоящей двухдневной рабочей неделе

Первым рабочим днем в 2026 году станет 12 января.
Виктория Бокий 22-12-2025 01:51
© Фото: ТРК «Звезда»

На следующей неделе, последней в этом году, будет всего два рабочих дня, после которых россиян ждут продолжительные новогодние праздники. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат добавила, что 31 декабря россияне будут отдыхать за счет переноса выходного. Известно, что первым рабочим днем в новом году станет понедельник, 12 января.

«То есть, это одни из самых длинных новогодних каникул за последний период», - цитирует парламентария агентство.

Кроме того, Стенякина подчеркнула, что большое количество нерабочих дней в январе не повлияет на размер зарплаты работающих россиян. С ее слов, работодатели не имеют право сокращать заработную плату из-за праздников.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что россиян ждет самая короткая за 20 лет рабочая зима. Впервые за много лет новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января будут нерабочими днями. Так, зимой россияне будут работать всего 56 дней из 90.

#Новый год #госдума #выходные #новогодние праздники #екатерина стенякина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 