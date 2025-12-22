Россиянам напомнили о предстоящей двухдневной рабочей неделе

На следующей неделе, последней в этом году, будет всего два рабочих дня, после которых россиян ждут продолжительные новогодние праздники. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат добавила, что 31 декабря россияне будут отдыхать за счет переноса выходного. Известно, что первым рабочим днем в новом году станет понедельник, 12 января.

«То есть, это одни из самых длинных новогодних каникул за последний период», - цитирует парламентария агентство.

Кроме того, Стенякина подчеркнула, что большое количество нерабочих дней в январе не повлияет на размер зарплаты работающих россиян. С ее слов, работодатели не имеют право сокращать заработную плату из-за праздников.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что россиян ждет самая короткая за 20 лет рабочая зима. Впервые за много лет новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января будут нерабочими днями. Так, зимой россияне будут работать всего 56 дней из 90.