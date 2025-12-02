МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Один ребенок и 13 взрослых пострадали в ДТП с автобусами под Нижним Новгородом

Пострадавших оперативно госпитализировали.
Константин Денисов 02-12-2025 21:39
© Фото: mchs52, Telegram

Один ребенок и 13 взрослых пострадали в результате ДТП с участием автобусов в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

Всего в аварию попали четыре автомобиля - два легковых и два автобуса. ДТП произошло на 437-м км трассы М-12 на участке из Нижнего Новгорода в сторону Казани.

Еще троим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте. В ГАИ также предупредили водителей об ограничении движения на участке.

На месте продолжают работу экстренные службы, выясняя все подробности случившегося.

#в стране и мире #Автомобили #дети #Нижегородская область #ДТП #автобусы #ГАИ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 