Один ребенок и 13 взрослых пострадали в ДТП с автобусами под Нижним Новгородом

Один ребенок и 13 взрослых пострадали в результате ДТП с участием автобусов в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

Всего в аварию попали четыре автомобиля - два легковых и два автобуса. ДТП произошло на 437-м км трассы М-12 на участке из Нижнего Новгорода в сторону Казани.

Еще троим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте. В ГАИ также предупредили водителей об ограничении движения на участке.

На месте продолжают работу экстренные службы, выясняя все подробности случившегося.