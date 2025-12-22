МО РФ показало нейтрализацию коптера ВСУ устройством «Веревка»

Минобороны России продемонстрировало перехват украинского беспилотника военнослужащими группировки войск «Север».

Уточняется, что вражеский коптер удалось нейтрализовать при помощи специального сбрасываемого устройства «Веревка». Отмечено, что украинский беспилотный летательный аппарат пытался разведать позиции российских войск.

Также сообщается, что наши дроноводы поразили украинский пункт управления беспилотниками. Помимо него, другим БПЛА удалось попасть в неприятельскую позицию с автоматическим гранатометом - она прикрывала тот самый пункт управления.

На видео можно наблюдать, как пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ красиво разлетается на куски. Отмечено, что для поражения обеих целей применялись дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.