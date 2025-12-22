МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ показало нейтрализацию коптера ВСУ устройством «Веревка»

Вражеский дрон пытался разведать российские позиции, но попал в путы и упал на землю.
22-12-2025 12:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало перехват украинского беспилотника военнослужащими группировки войск «Север». 

Уточняется, что вражеский коптер удалось нейтрализовать при помощи специального сбрасываемого устройства «Веревка». Отмечено, что украинский беспилотный летательный аппарат пытался разведать позиции российских войск. 

Также сообщается, что наши дроноводы поразили украинский пункт управления беспилотниками. Помимо него, другим БПЛА удалось попасть в неприятельскую позицию с автоматическим гранатометом - она прикрывала тот самый пункт управления. 

На видео можно наблюдать, как пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ красиво разлетается на куски. Отмечено, что для поражения обеих целей применялись дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Харьковская область #спецоперация #дроны #группировка "север" #Отповолокно #Веревка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 