Более 66% пришедших в фонд «Защитники Отечества» ветеранов получили работу

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что ветераны специальной военной операции хотят оставаться активными членами общества. Поэтому содействие в трудоустройстве - одно из ключевых направлений работы фонда.

«Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями страны, заключаем соглашения с региональными предприятиями и компаниями. Особое внимание уделяем ветеранам с инвалидностью, для них запущены специальные программы», - заметила Цивилева.

В пресс-службе фонда подчеркнули, что с начала его работы по вопросам трудоустройства обратились свыше 16 500 ветеранов и членов их семей. При этом работу получили более 66% от числа пришедших.

В каждом филиале фонда работают представители центров занятости населения. Они оказывают услуги ветеранам СВО в поиске работы, в уточнении профессиональной ориентации, дополнительном обучении для восстановления прежних навыков с учетом функционала конкретной вакансии. Помимо этого, обратившимся помогают в открытии собственного дела.

Один из самых результативных проектов - ярмарки вакансий для ветеранов СВО и членов их семей. Благодаря этому работу получили свыше 2 500 ветеранов и их родных, более 1 500 из них направлены на обучение, добавили в фонде «Защитники Отечества».

Ранее сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» и Русская православная церковь организовали паломнические поездки для ветеранов специальной военной операции. Поездки предназначены как для самих ветеранов, так и для членов их семей. Они рассматриваются как часть комплексной реабилитации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.