МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 66% пришедших в фонд «Защитники Отечества» ветеранов получили работу

Всего по вопросам трудоустройства в фонд обратились свыше 16 500 ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
22-12-2025 10:38
© Фото: Фонд «Защитники Отечества»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что ветераны специальной военной операции хотят оставаться активными членами общества. Поэтому содействие в трудоустройстве - одно из ключевых направлений работы фонда. 

«Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями страны, заключаем соглашения с региональными предприятиями и компаниями. Особое внимание уделяем ветеранам с инвалидностью, для них запущены специальные программы», - заметила Цивилева. 

В пресс-службе фонда подчеркнули, что с начала его работы по вопросам трудоустройства обратились свыше 16 500 ветеранов и членов их семей. При этом работу получили более 66% от числа пришедших. 

В каждом филиале фонда работают представители центров занятости населения. Они оказывают услуги ветеранам СВО в поиске работы, в уточнении профессиональной ориентации, дополнительном обучении для восстановления прежних навыков с учетом функционала конкретной вакансии. Помимо этого, обратившимся помогают в открытии собственного дела.

Один из самых результативных проектов - ярмарки вакансий для ветеранов СВО и членов их семей. Благодаря этому работу получили свыше 2 500 ветеранов и их родных, более 1 500 из них направлены на обучение, добавили в фонде «Защитники Отечества».

Ранее сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» и Русская православная церковь организовали паломнические поездки для ветеранов специальной военной операции. Поездки предназначены как для самих ветеранов, так и для членов их семей. Они рассматриваются как часть комплексной реабилитации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#рабочие места #защитники отечества #Анна Цивилева #Профессиональное обучение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 