Риелтор назвал города, где лучше приобретать жилье для сдачи в аренду

Выгоднее всего покупать недвижимость, чтобы была высокая доходность, в Москве и Санкт-Петербурге. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

В Москве достаточно много квартир, которые собственники сдают в аренду. Связано это с тем, что в столицу часто приезжают люди из разных регионов в командировки, а также те самые «покорители» Москвы.

«Они берут квартиры в аренду в хороших старых районах, особенно рядом с метро. Именно здесь и будут одни из самых высоких цен на аренду», - отметил Горский.

Однако, по словам собеседника телеканала, квартиры не предназначены для сдачи в аренду, они нужны для постоянного проживания. Под аренду продают апартаменты, которых в Санкт-Петербурге достаточно много. Этим и отличается культурная столица от Москвы в вопросах покупки недвижимости для доходов.

По словам Игоря Горского, в среднем аренда в России выросла на 32%. Такой рост связан с высокой ипотечной ставкой.