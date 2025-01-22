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Риелтор назвал города, где лучше приобретать жилье для сдачи в аренду

В лидерах по квартирам для аренды - Москва и Санкт-Петербург.
Виктория Бокий 2025-01-22 18:54:45
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Выгоднее всего покупать недвижимость, чтобы была высокая доходность, в Москве и Санкт-Петербурге. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

В Москве достаточно много квартир, которые собственники сдают в аренду. Связано это с тем, что в столицу часто приезжают люди из разных регионов в командировки, а также те самые «покорители» Москвы.

«Они берут квартиры в аренду в хороших старых районах, особенно рядом с метро. Именно здесь и будут одни из самых высоких цен на аренду», - отметил Горский.

Однако, по словам собеседника телеканала, квартиры не предназначены для сдачи в аренду, они нужны для постоянного проживания. Под аренду продают апартаменты, которых в Санкт-Петербурге достаточно много. Этим и отличается культурная столица от Москвы в вопросах покупки недвижимости для доходов.

По словам Игоря Горского, в среднем аренда в России выросла на 32%. Такой рост связан с высокой ипотечной ставкой.

#недвижимость #квартиры #наш эксклюзив #аренда #аренда квартир
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