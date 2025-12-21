В результате стрельбы в таверне в ЮАР погибли не менее девяти человек

Как минимум девять человек погибли во время беспорядочной стрельбы в Южно-Африканской Республике. ЧП произошло в ночь на воскресенье в поселке Беккерсдал неподалеку от города Йоханнесбург.

Местная полиция сообщила, что вооруженные люди начали стрелять в таверне ближе к часу ночи по местному времени. Это привело к гибели по меньшей мере девяти человек и ранению еще десяти.

«По имеющимся данным, около 12 неизвестных лиц, передвигавшихся на белом микроавтобусе и серебристом седане, открыли огонь по посетителям таверны и продолжили беспорядочную стрельбу, скрываясь с места происшествия», - приводит телеканал Al Jazeera сообщение South African Broadcasting Corp News (SABC).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелков, устанавливают все детали произошедшего ЧП.