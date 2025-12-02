Путин назвал важным достижением года снижение инфляции

Президент России Владимир Путин назвал достижением 2025 года снижение уровня инфляции. По его прогнозам, к концу декабря он будет ниже 6%. Об этом глава государства заявил во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Бюджет на ближайшие три года сформирован в соответствии с бюджетными правилами, предполагает умеренный бюджетный дефицит. Госдолг РФ меньше 20% ВВП. Он по-прежнему один из самых низких в мире», - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что при планировании бюджета четко расставлялись приоритеты в пользу исполнения социальных обязательств, а также финансирования оборонной промышленности в полном объеме и уменьшения зависимости от нефтегазового сектора.

По прогнозам Путина, ВВП по итогам 2025 года вырастет на 0,5-1%. Коснулся президент и вопросов наращивания импорта из Китая и, особенно, из Индии.

Ранее сообщалось о том, что Путин в ходе визита в Индию подпишет ряд важных документов.