МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал важным достижением года снижение инфляции

Этот показатель должен составить менее 6%.
Константин Денисов 02-12-2025 18:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин назвал достижением 2025 года снижение уровня инфляции. По его прогнозам, к концу декабря он будет ниже 6%. Об этом глава государства заявил во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Бюджет на ближайшие три года сформирован в соответствии с бюджетными правилами, предполагает умеренный бюджетный дефицит. Госдолг РФ меньше 20% ВВП. Он по-прежнему один из самых низких в мире», - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что при планировании бюджета четко расставлялись приоритеты в пользу исполнения социальных обязательств, а также финансирования оборонной промышленности в полном объеме и уменьшения зависимости от нефтегазового сектора.

По прогнозам Путина, ВВП по итогам 2025 года вырастет на 0,5-1%. Коснулся президент и вопросов наращивания импорта из Китая и, особенно, из Индии.

Ранее сообщалось о том, что Путин в ходе визита в Индию подпишет ряд важных документов.

#Китай #в стране и мире #Индия #Владимир Путин #безработица #инфляция #Бюджет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 