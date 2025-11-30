Бельгийская полиция задержала экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино

Вслед за Федерикой Могерини бельгийская полиция также задержала бывшего генсека дипломатической службы ЕС Стефано Саннино - он проходит подозреваемым по делу о коррупции внутри ведомства, которая якобы имела место в годы, когда дипслужбу возглавлял Жозеп Боррель. Об этом со ссылкой на источники пишет издание l”Echo.

После прихода на смену Боррелю Каи Каллас Саннино занял должность генерального директора дипслужбы ЕС по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу. Таким образом ему удалось сохранить статус одного из наиболее влиятельных людей в европейской верхушке.

Обыски в связи с коррупционным делом прошли в различных городах Бельгии. В Брюсселе полиция наведалась в резиденцию Европейской службы внешних действий, а в Брюгге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Колледже Европы.

Первой арестованной по данному делу стала бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини. Ее подозревают в хищениях бюджета в 2021-2022 годах. Также сообщается о третьем задержанном - старшем менеджере Колледжа Европы.