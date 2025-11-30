МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бельгийская полиция задержала экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино

Он был вторым человеком в ведомстве во времена Жозепа Борреля.
Тимур Юсупов 02-12-2025 17:13
© Фото: Isabel Infantes, Keystone Press Agency, Global Look Press

Вслед за Федерикой Могерини бельгийская полиция также задержала бывшего генсека дипломатической службы ЕС Стефано Саннино - он проходит подозреваемым по делу о коррупции внутри ведомства, которая якобы имела место в годы, когда дипслужбу возглавлял Жозеп Боррель. Об этом со ссылкой на источники пишет издание l”Echo.

После прихода на смену Боррелю Каи Каллас Саннино занял должность генерального директора дипслужбы ЕС по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу. Таким образом ему удалось сохранить статус одного из наиболее влиятельных людей в европейской верхушке.

Обыски в связи с коррупционным делом прошли в различных городах Бельгии. В Брюсселе полиция наведалась в резиденцию Европейской службы внешних действий, а в Брюгге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Колледже Европы.

Первой арестованной по данному делу стала бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини. Ее подозревают в хищениях бюджета в 2021-2022 годах. Также сообщается о третьем задержанном - старшем менеджере Колледжа Европы.

