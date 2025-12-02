В Калуге стартовал турнир «Кубок Защитников Отечества» по волейболу сидя

В Калуге открылся первый Всероссийский турнир «Кубок Защитников Отечества» по волейболу сидя для ветеранов специальной военной операции. Соревнования проходят с 1 по 4 декабря во Дворце спорта «Центральный». Организаторами выступают фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и региональные власти при поддержке Минспорта.

«Волейбол сидя стал одним из самых популярных видов спорта среди ветеранов спецоперации. Команды созданы практически во всех регионах страны, сформирован и отдельный дивизион, чтобы ветераны могли играть и развиваться в этом направлении. Важно, чтобы наши защитники, несмотря на ранения, травмы и инвалидность, оставались активными и могли заниматься любимым делом. Этот турнир - прекрасная возможность продемонстрировать умения и достижения в спорте, показать яркий пример того, как боевое братство становится спортивным», - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В турнире участвуют команды из 14 регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, ДНР, Калужскую, Белгородскую, Владимирскую, Тюменскую и Челябинскую области, Ставропольский и Забайкальский край, Удмуртию и Северную Осетию. Первый замгубернатора Калужской области Константин Горобцов подчеркнул значимость спорта в реабилитации ветеранов.

Команды состоят из 12 человек, девять из которых - игроки. После группового этапа восемь коллективов выйдут в плей-офф, по итогам которого определятся победители. Лучшие участники получат кубки, дипломы и специальные награды.

Участники отмечают растущий интерес к турниру. Ветеран спецоперации из Белгородской области Сергей Рыбалченко заявил, что соревнования помогают ветеранам адаптироваться после ранений и вовлекают в спорт тех, кто только возвращается со службы. Турнир проводится для поддержки вовлечения ветеранов СВО с инвалидностью в адаптивный спорт и популяризации активного образа жизни.

Фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента РФ для сопровождения ветеранов СВО и семей военнослужащих. Организация оказывает помощь в реабилитации, юридической поддержке, трудоустройстве и адаптации жилья под нужды инвалидов. Филиалы фонда работают во всех регионах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.