Ушел из жизни советский и российский композитор Геннадий Белов

Заслуженный деятель искусств России композитор Геннадий Белов ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов Санкт-Петербурга.

«Скоропостижно скончался Геннадий Григорьевич Белов, советский и российский композитор. Союз композиторов Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования близким и друзьям композитора», - сообщили в общественной организации.

Геннадий Григорьевич был выдающимся советским и российским композитором и педагогом. За годы творческой деятельности, он был удостоен ордена Дружбы Российской Федерации и других профессиональных наград.