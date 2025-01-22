Генсек СНГ оценил явку на досрочном голосовании на выборах в Белоруссии

Явка на досрочном голосовании на выборах в Белоруссии - это хороший показатель активности избирателей. Так прокомментировал первый день досрочных выборов глава миссии наблюдателей от СНГ, генсек Содружества Сергей Лебедев.

«Почти 8% избирателей вчера пришли на избирательные участки. Это хороший показатель активности белорусских избирателей», - сказал Лебедев.

По мнению генсека СНГ, в основной день голосования, 26 января, граждане Белоруссии «скажут свое веское слово».

«Многие хотят прийти на выборы, чтобы проголосовать за мир, стабильность, дальнейшее поступательное развитие Белоруссии, чему мы все будем очень рады», - отметил генсек Содружества.

Лебедев также напомнил, что сейчас в стране находятся 40 долгосрочных наблюдателей миссии, большая часть из которых это представители исполкома СНГ, дипкорпуса стран Содружества.

По традиции, которую отметил генсек СНГ, наблюдатели встретятся с коллегами из других миссий.

Напомним, что досрочное голосование продлится до 25 января включительно. Всего на пост в президенты Белоруссии пять кандидатов. Принять участие в голосовании на выборах смогут свыше 6,9 млн белорусских избирателей.